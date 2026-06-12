La alcaldesa Goretti Sanmartín achaca la bajada de la rentabilidad hotelera al cierre del aeropuerto de Santiago y la marcha de Ryanair

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha atribuido el descenso de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) registrado durante los primeros meses del año al cierre temporal del aeropuerto de Lavacolla entre abril y mayo, así como a la salida de Ryanair de la terminal compostelana.

Preguntada por los medios durante una rueda de prensa, la regidora señaló que el Ayuntamiento ya preveía que ambas circunstancias tendrían un impacto en la llegada de visitantes durante la primera parte del ejercicio.

En este sentido, defendió la labor desarrollada por el Ayuntamiento y por Turismo de Santiago, cuyo trabajo, afirmó, continúa “de manera intensa” una vez finalizadas las actuaciones en la infraestructura aeroportuaria.

Por el contrario, criticó a la Xunta por no concretar todavía su estrategia de promoción turística y por la ausencia de una política de coordinación aeroportuaria.

“Seguimos trabajando para impulsar la diversificación de destinos y compañías. Es una estrategia que ya está dando resultados, potenciando rutas hacia puntos neurálgicos. Contamos con 34 rutas, 17 de ellas internacionales, conectadas con tres continentes, por lo que no tiene sentido alimentar discursos que minusvaloren el trabajo que se está realizando en Compostela”, afirmó.

Sanmartín insistió en que tanto los datos de visitantes como los de rentabilidad hotelera eran previsibles y responden a causas concretas, al tiempo que subrayó que los efectos de las acciones promovidas por Turismo de Santiago ya comienzan a apreciarse.

Preocupación por la seguridad

Por otra parte, al ser preguntada por la decisión de varias comunidades de vecinos del Ensanche de acudir a los tribunales para intentar cerrar locales y viviendas que generan problemas de convivencia, la alcaldesa aseguró desconocer la iniciativa, aunque garantizó que el Gobierno local dialogará con quienes lo soliciten.

Respecto al cierre de establecimientos en esta zona de la ciudad, explicó que el Ayuntamiento actúa cuando detecta incumplimientos, tramitando los expedientes correspondientes. No obstante, recordó que, si los locales cumplen con la normativa, la administración no puede ordenar su clausura de forma discrecional.

“Una administración no puede actuar de manera arbitraria a la hora de abrir o cerrar locales. Lo que sí hacemos es vigilar que cumplan todas las obligaciones establecidas por la normativa”, señaló.

Asimismo, apuntó que parte de los problemas detectados están relacionados con altercados que se producen en el exterior de los establecimientos. En este ámbito, destacó que el Ayuntamiento ya ha adoptado medidas y mantiene contactos diarios con la Delegación del Gobierno para reforzar la coordinación.

A su juicio, los refuerzos anunciados contribuirán a reducir la sensación de inseguridad existente entre parte de la ciudadanía.