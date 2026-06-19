El Alba de Compostela 2026 reconocerá a Camilo Nogueira, Susi Gesto, Ricardo Gurriarán y Concha Rozas

El Consejo Asesor de Condecoraciones de Santiago ha acordado por unanimidad proponer a Camilo Nogueira, Concha Rozas, Ricardo Gurriarán y Susi Gesto como destinatarios del Alba de Compostela, una distinción que reconoce su contribución a la ciudad desde distintos ámbitos.

La decisión, anunciada este viernes por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, deberá ser ratificada en el pleno municipal previsto para el próximo 25 de junio. La regidora destacó que supone un honor comunicar un acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo Asesor.

Creado por el actual gobierno local en 2023, el Alba de Compostela se entrega habitualmente el 25 de julio, coincidiendo con el Día de Galicia y la festividad de Santiago Apóstol. Según subrayó Sanmartín, las personas distinguidas en esta edición representan trayectorias diversas que han contribuido, tanto en el ámbito profesional como personal, a reforzar el papel de Compostela como ciudad de referencia.

Entre los galardonados figura Camilo Nogueira (1936), a quien el Ayuntamiento define como una de las figuras clave en el desarrollo del autogobierno gallego. Su participación en la comisión redactora del Estatuto dos Dezaseis, antecedente del actual Estatuto de Autonomía, fue determinante en un proceso que consolidó el papel de Santiago como capital de Galicia.

También será reconocido Ricardo Gurriarán Rodríguez (1953), considerado una referencia en la investigación sobre la historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Además de su labor como investigador, ejerció la docencia en el IES Arcebispo Xelmírez desde 1977 hasta su jubilación.

La distinción recaerá igualmente en Concha Rozas (1936), una de las figuras más representativas del movimiento vecinal de Pontepedriña. Nacida en Santiago, se trasladó a este barrio tras la expropiación de su vivienda en San Caetano y destacó por su implicación en el asociacionismo vecinal y en las reivindicaciones para mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad en la zona.

Completa la nómina de homenajeados Susi Gesto (1980), reconocida por su papel en la preservación y renovación de la tradición orfebre compostelana. Hija del maestro orfebre Eloy Gesto, retomó la actividad familiar en el taller de Algalia de Abaixo, donde desde hace más de quince años mantiene vivo el legado artístico heredado.

Futuro emplazamiento de las estatuas del Mestre Mateo

Durante la misma comparecencia, la alcaldesa valoró de forma muy positiva las jornadas Arte e espolio, centradas en las estatuas del Mestre Mateo. El último de los encuentros abordó el debate sobre el emplazamiento definitivo de las piezas.

Sanmartín destacó el consenso alcanzado durante las jornadas y agradeció la disposición mostrada por las instituciones museísticas participantes. Según explicó, se abre ahora un periodo de reflexión antes de adoptar una decisión definitiva sobre el lugar donde quedarán depositadas las esculturas, una resolución que prevé anunciar en las próximas semanas.

Aunque el destino final de las obras aún no está decidido, la regidora señaló que la elección deberá garantizar su correcta conservación, favorecer la continuidad de la investigación y la reflexión académica en torno a ellas y contribuir a poner en valor su doble dimensión patrimonial, vinculada tanto a la memoria como a la identidad colectiva.