La fuente de los Caballos de la Praza de Platerías permanecerá rodeada de andamios para realizar un estudio histórico artístico "para detectar alteraciones"

La restauradora Milagros Martínez explica en ONDA CERO que durante tres meses la fuente de los caballos de la Praza de Platerías, que se encuentra cubierta por andamios, será estudiada “en profundidad” con “un estudio histórico-artístico, toda la hidráulica, alteraciones a nivel de mortero… para poder acometer una ejecución con posterioridad por parte del Consorcio de Santiago”. Milagros Martínez nos comenta que durante los próximos tres meses “se estudiarán posibles patrologías, el sistema hidráulico, si hay caños obstruidos o las alteraciones que tenga para poder subsanarlos en una segunda fase de ejecución”

La fuente de los Caballos de Platerías “ya tuvo una intervención muy fuerte en los años 90, que se desmontó” y en esta ocasión se trata de “una labor de conservación sin tener que desmontarla”, señala Milagros Martínez añadiendo que el principal objetivo “es tener un conocimiento del deterioro de la fuente para poder dar soluciones”