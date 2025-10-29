El Ayuntamiento de Santiago propone a sindicatos negociar en una mesa la situación de los bomberos y la policía local

El gobierno local de Santiago de Compostela ha propuesto a las organizaciones sindicales negociar en una mesa la situación laboral de los bomberos y la policía local.

Miembros del gobierno local han mantenido este miércoles una reunión con representantes de organizaciones CC.OO., UGT y CIG, a los que han trasladado la propuesta de encauzar las conversaciones a través de una mesa de negociación.

Por su parte, se prevé que bomberos y policía local celebren en la noche de este miércoles una asamblea, en la que abobarán la situación y decidirán los pasos a dar.

Todo ello en un contexto en el que la falta de efectivos en ambas plantillas ha motivado que los trabajadores refuercen los turnos vía horas extra, unos complementos que, además, están pendientes de pago por parte del Ayuntamiento, que ya avanzó que se abonarían en noviembre.

Así las cosas, tal y como han señalado distintas fuentes sindicales a Europa Press, las reivindicaciones de las organizaciones coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de ambos cuerpos, con asuntos como un mayor complemento específico. Con todo, ha matices entre lo defendido por cada organización, especialmente en lo relativo a las horas extra.

"ÁNIMO DE LLEGAR A ACUERDOS JUSTOS"

Precisamente, en rueda de prensa la portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha sido preguntada por los medios de comunicación acerca de la situación del parque comarcal de bomberos. En este sentido, ha señalado que asistieron a la reunión "con ánimo de llegar a acuerdos justos".

No obstante, mientras se producen las negociaciones, Louzao ha apelado a "la responsabilidad que les consta que tiene el cuerpo de bomberos para que sigan prestando trabajo de la manera que se hacía hasta ahora".

Durante su intervención, la portavoz municipal también ha criticado las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien instó este martes al gobierno local que dirige Goretti Sanmartín (BNG) a "ponerse a trabajar" para solucionar "el despropósito" que, a su juicio, supone que la capital gallega quede "totalmente desprovista" de bomberos.

Según ha defendido la portavoz del gobierno local, todo lo que tiene que ver con el parque de bomberos comarcal "lleva diferentes tramites que tienen que ir pasando por todas las administraciones" y en estos momentos "está en el Consorcio Provincial, formado por la Diputación y la Xunta".

"No entendemos a que viene decir que esta pendiente del Ayuntamiento, en este momento está pendiente de un trámite del consorcio, por lo tanto lo que decían los señores Calvo y Rueda es incierto. Nosotros entendemos que el respeto entre instituciones tiene que permanecer siempre, que no cuenten con nosotros en ese juego de mentiras, pero tenemos que responder si se dicen falsedades", ha concluido.