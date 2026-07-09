UNED Ponteareas refuerza el liderazgo internacional con la celebración de un curso sobre el futuro del conocimiento en Iberoamérica

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y el director del Campus Noroeste y de la UNED en Pontevedra, Víctor M. González Sánchez, asistieron al acto de clausura del curso de verano “El poder del conocimiento: Iberoamérica en el ecosistema académico global”, impulsado por la Universidad a Distancia y la Fundación Carolina y que se convirtió en un espacio de reflexión estratégica sobre los retos de la educación superior, la cooperación universitaria y la internacionalización.

Con este curso, la UNED reafirma su papel como universidad pública de referencia, abierta, inclusiva y con una sólida vocación internacional. Su modelo educativo, basado en la democratización del acceso al conocimiento, la igualdad de oportunidades y la capacidad de conectar a estudiantes, docentes e investigadores desde distintos territorios, responde plenamente a los objetivos de este encuentro: impulsar una educación superior más accesible, innovadora y comprometida con los grandes retos globales.

La celebración de esta iniciativa pone también de manifiesto la estrecha colaboración entre la UNED y la Fundación Carolina, dos instituciones que comparten el compromiso con el fortalecimiento del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y con la promoción de una cooperación académica basada en la excelencia, la movilidad, la investigación y el intercambio de saberes entre España y América Latina.

Durante varias jornadas de trabajo, el curso ha reunido a destacadas personalidades del ámbito universitario, institucional y de la cooperación internacional para reflexionar sobre el papel estratégico del conocimiento como motor de desarrollo, innovación y cohesión social.

Entre los principales temas abordados han destacado el papel de las universidades en la generación de bienes públicos globales, las nuevas dinámicas de la ciencia internacional, la cooperación académica como herramienta para el desarrollo sostenible, la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación, las políticas de internacionalización y los desafíos derivados de un escenario global cada vez más competitivo.

La programación ha contado con la participación de responsables de organismos internacionales, representantes de administraciones públicas, especialistas en políticas de educación superior y cooperación, así como investigadores e investigadoras de referencia procedentes de distintos países iberoamericanos. La diversidad de perfiles y experiencias ha enriquecido un diálogo plural que ha puesto de manifiesto el valor estratégico del conocimiento como elemento clave para fortalecer la integración regional y afrontar los desafíos compartidos.

Asimismo, la presencia de estudiantes, profesionales, gestores universitarios y representantes de instituciones académicas ha favorecido un intercambio de experiencias especialmente enriquecedor, consolidando este curso como un foro de referencia para quienes impulsan las políticas de educación superior y quienes las desarrollan desde las universidades, los centros de investigación y los organismos de cooperación.

Para la Fundación Carolina, la celebración de este curso se enmarca en una trayectoria de más de dos décadas dedicada al fortalecimiento de la cooperación educativa, científica y universitaria entre España y América Latina. La promoción de redes académicas, la formación de capital humano, el impulso a la movilidad del estudiantado y del personal investigador y la generación de conocimiento compartido constituyen algunos de los ejes fundamentales de su actividad, plenamente alineados con los objetivos de esta iniciativa.

La clausura del curso ha servido para reafirmar el compromiso compartido de la UNED y la Fundación Carolina con el fortalecimiento del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y con la construcción de alianzas capaces de responder, desde la cooperación y el intercambio de conocimiento, a los grandes desafíos del siglo XXI. En un escenario internacional donde el conocimiento constituye un recurso estratégico para el desarrollo económico, la innovación y la consolidación democrática, ambas instituciones reafirman su apuesta por situar la educación superior y la ciencia en el centro de la agenda iberoamericana, promoviendo una cooperación que contribuya a generar oportunidades, reducir desigualdades y avanzar hacia sociedades más inclusivas y sostenibles.