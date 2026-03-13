La Uned Portas organiza el X Campus 'Inglés en mi entorno' para fomentar el aprendizaje de este idioma entre jóvenes

El Aula Universitaria de Portas, dependiente de la UNED Pontevedra, celebrará la décima edición del Campus “Inglés en mi entorno”, una iniciativa educativa dirigida a jóvenes de entre 10 y 15 años que combina el aprendizaje del idioma inglés con actividades culturales, deportivas y de ocio formativo en un entorno de convivencia. La actividad se desarrollará de forma presencial y contará con una duración total de 85 horas lectivas.

El campus, que se celebrará en las instalaciones del Aula Universitaria de Portas y contará con alojamiento en régimen de pensión completa para los participantes, está coordinado por Rafael Cotelo Pazos, responsable de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED Pontevedra. La propuesta formativa se plantea como una experiencia educativa integral que busca mejorar las competencias lingüísticas de los participantes en inglés mediante una metodología dinámica basada en la comunicación, el trabajo en equipo y el aprendizaje a través de la práctica.

El objetivo principal del programa es favorecer el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en inglés en un contexto motivador y participativo, facilitando que los jóvenes adquieran mayor confianza en el uso del idioma. Además, la actividad persigue fomentar la creatividad, la cooperación entre iguales y la autonomía personal, al tiempo que promueve valores vinculados al compañerismo, la convivencia y los hábitos de vida saludables.

El campus contará con un equipo docente multidisciplinar compuesto por Darmell William Hogan, profesor nativo de Estados Unidos licenciado en Administración de Empresas y Comunicación por la Rochester University y con experiencia en la enseñanza del inglés y en la dinamización de campamentos educativos; Damián Pujales Souto, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y técnico superior en animación de actividades físico-deportivas; y Sara Vázquez Fontán, graduada como Maestra en Educación Infantil.

Metedología del curso

La programación combinará clases de inglés con talleres prácticos, actividades lúdicas y propuestas culturales diseñadas para reforzar el aprendizaje del idioma en contextos reales de comunicación. A lo largo de las dos semanas de duración del campus, los participantes desarrollarán diferentes dinámicas de grupo, juegos cooperativos, actividades deportivas y excursiones, además de talleres creativos vinculados a la elaboración de guiones, producción audiovisual, música o creación de contenidos relacionados con el entorno local.

La metodología del campus se basa en el aprendizaje por proyectos, de modo que el alumnado trabajará de manera colaborativa en la elaboración de un proyecto final consistente en el diseño y presentación de un anuncio publicitario sobre su ciudad en inglés. Esta actividad permitirá integrar los conocimientos adquiridos durante el curso y fomentar habilidades comunicativas, creativas y de trabajo en equipo.

El programa concluirá el 17 de julio con la presentación pública de los proyectos desarrollados por los participantes en un acto que se celebrará en el Auditorio de la Azucarera de Portas. Asimismo, durante el desarrollo del campus se incorporarán contenidos relacionados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social en la construcción de un futuro más equilibrado.