Histórica programación de los Cursos de Verano con 19 propuestas formativas para toda la provincia

El director de la UNED en Pontevedra y el campus Noroeste de la UNED, Víctor M. González Sánchez, el subdirector Alfonso Vázquez Reboredo y el coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, Rafael Cotelo Pazos, asistieron en Madrid al acto presidido por el rector de UNED, Ricardo Mairal Usón en el que tuvo lugar la presentación de la programación de los Cursos de Verano 2026, que representará una edición histórica para la UNED en Pontevedra tanto por el número de propuestas como por su implantación territorial y diversidad temática.

Así, el centro universitario pontevedrés ofrecerá este año un total de 19 cursos en modalidades presencial, online y directo/diferido, consolidándose como uno de los referentes nacionales de esta iniciativa académica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La programación llegará además a prácticamente toda la provincia, con actividades distribuidas entre las sedes de Pontevedra, Vigo, Tui, Lalín, Porriño, Ponteareas, Portas y el Centro Penitenciario de A Lama, reforzando así el compromiso de la UNED con la descentralización del conocimiento y el acceso universal a la formación.

Desde la dirección del centro destacan que esta edición supone “la oferta más amplia de la historia de la UNED Pontevedra”, tanto en volumen como en variedad de contenidos. “El año pasado ya fuimos uno de los centros con mayor participación en Cursos de Verano y este año damos un paso más. Hemos diseñado una programación muy ambiciosa, con propuestas actuales, transversales y muy conectadas con los grandes debates sociales, educativos, tecnológicos y culturales del momento”, señala Rafael Cotelo Pazos.

La UNED Pontevedra cerró la pasada edición con cerca de 1.100 alumnos matriculados, una cifra que esperan superar este verano gracias a una estrategia de difusión progresiva y continuada que permitirá dar visibilidad individualizada a cada curso durante las próximas semanas.

“Queremos mantener una presencia constante y que cada curso tenga su espacio. Estamos muy ilusionados con la programación de este año y creemos que va a despertar un gran interés tanto dentro como fuera de Galicia”, explica Cotelo.

Programación multidisciplinar y máxima actualidad

La programación de este año aborda cuestiones de enorme actualidad social, política, tecnológica, educativa y cultural, con cursos centrados en inteligencia artificial, geopolítica, salud mental, educación, comunicación, igualdad, derecho, arte, literatura o cambio climático.

Entre las propuestas destacan títulos como “Aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa para la Empresa, Cómo la IA amenaza a la salud mental: Hablemos desde el derecho y la educación o Tecnología y Ciberseguridad”, que analizan el impacto de las nuevas tecnologías desde diferentes perspectivas.

La programación también incorpora cursos vinculados a la actualidad política e internacional como “El retorno de la política del odio, La seguridad en el momento Post-Liberal: Desafíos estratégicos y dinámicas geopolíticas de la multipolaridad, Rusia en el 35.º aniversario del fin de la URSS: ¿de aquellos barros, estos lodos? o Los procesos electorales en España. Elementos y consecuencia”s.

En el ámbito educativo y social destacan propuestas como “Retos de la función docente: innovación, metodología, inteligencia artificial, inclusión y convivencia en Educación Infantil y Educación Primaria, Contar para transformar: infancia, género e inteligencia emocional en la Literatura y el Arte o Neurobienestar con perspectiva de género: cerebro, hábitos y nutrición en femenino y masculino”.

La oferta se completa con cursos especializados en protocolo institucional, inglés jurídico y turístico, administración pública, comunicación climática, cultura medieval o incluso la filosofía y el estilo de vida vinculados al surf.

Catálogo de 19 cursos de verano

· Neurobienestar con perspectiva de género: cerebro, hábitos y nutrición en femenino y masculino.

· El retorno de la política del odio.

· Protocolo institucional. La imagen pública del Estado.

· El poder del conocimiento: Iberoamérica en el ecosistema académico global.

· Retos de la función docente: innovación, metodología, inteligencia artificial, inclusión y convivencia en Educación Infantil y Educación Primaria.

· Legal English for the European Union: Future Prospects.

· Aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa para la Empresa.

· Anatomía de “MUCHOS” instantes: Cincuenta años de la Ley para la Reforma Política y la apertura del procés.

· Inglés para el Turismo: Habilidades Lingüísticas y Estrategias Profesionales.

· Cómo la IA amenaza a la salud mental: Hablemos desde el derecho y la educación.

· Contar para transformar: infancia, género e inteligencia emocional en la Literatura y el Arte.

· La seguridad en el momento Post-Liberal: Desafíos estratégicos y dinámicas geopolíticas de la multipolaridad.

· Rusia en el 35.º aniversario del fin de la URSS: ¿de aquellos barros, estos lodos?

· La cultura del surf. Filosofía de vida dentro y fuera del agua.

· Tecnología y Ciberseguridad.

· El sexo en el arte y la cultura medieval.

· Comunicación del cambio climático en España.

· Los procesos electorales en España. Elementos y consecuencias.

· Las Entidades supramunicipales como prestadoras de servicios esenciales para el ciudadano.

Plazo de matrícula

La matrícula para los Cursos de Verano de la UNED Pontevedra permanecerá abierta durante las próximas semanas a través de la plataforma oficial de la universidad.