El ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo listo para salir a la escena del circuito mundial

Un año más, y esta es ya la cuarta edición, el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, convoca el torneo profesional de tenis ITF World Tennis Tour M15, con 15.000$ en premios para repartir entre los finalistas y ganadores del individual y el de dobles.

Del 19 al 26 de este mes de abril, las pistas rápidas de GreenSet de La Cultural, serán escenario sobre el que desfilarán una selección de los mejores tenistas del mundo seleccionados por la Federación Internacional entre los más de 650 jugadores de 53 países que solicitaron participar en el Torneo de Sanxenxo.

Finalmente serán 64 los elegidos, la mayoría por méritos en el ranking, cediendo al club convocante la posibilidad de invitar, a través de las “wild cards” a los que considere que por criterio técnico pueden jugar para ganar experiencia y horas de mucho nivel sobre la pista.

El domingo 19 y el lunes 20 comenzarán a jugarse las primeras tandas de rondas de eliminatorias, siendo del martes 21 al domingo 26 las fases de finales, en las que estará directamente clasificado el vigués Tomás Currás, finalista de la edición de 2025; o el santiagués, Rafael Izquierdo, otro de los valores que representan a Galicia.

La cita fue presentada en las propias instalaciones de La Cultural, un acto conducido por su presidente, Paco Hernández, y al que asistieron el concejal de turismo, Juan Deza; la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; la Directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera; el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López, en representación de InterRías; el presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Pedro Iglesias; el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Matínez; así como el Gerente de La Cultural, Antón Hernández; y el Director Técnico del Torneo, Noli Álvarez.

“Es una satisfacción estar con gente que comprende el tenis, que comprende el deporte y, sobre todo, que nos apoya tanto de manera institucional como empresarial”, comentaba Hernández. “Este es un torneo internacional de la ITF y que tiene 15.000$ en premios, y que se suma a los otros tres eventos más que tenemos de convocatoria internacional, como son el de Veteranos, el Junior J300 y el Cadete”, resaltaba del presidente de La Cultural.

“Este torneo forma parte de los grandes circuitos profesionales de la ITF y está considerado como uno de los más prestigiosos del primer escalafón profesional”, explicaba Álvarez. “El M15 es el complemento que nos faltaba para que La Cultural organizase los torneos internacionales dirigidos a todos los rangos de edad, desde los Cadetes, los Juniors, los Veteranos y este, que es el profesional”, terminaba diciendo el director deportivo, Noli Álvarez.

El ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo está patrocinado por la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, Estrella Damm e InterRías.