El impacto de la IA en la salud mental desde la perspectiva de la educación y el derecho

La expansión de la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que las personas se comunican, aprenden y toman decisiones, pero también abre interrogantes sobre sus consecuencias para la salud mental y la protección de los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, la UNED en Pontevedra ponen en marcha el curso de verano “Cómo la IA amenaza a la salud mental: Hablemos desde el derecho y la educación”, que se impartirá del 13 al 15 de julio en el centro universitario pontevedrés.

Durante tres jornadas, juristas, educadores e investigadores abordarán algunos de los retos más complejos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial desde las adicciones digitales y la violencia en redes sociales hasta la manipulación mediante deepfakes, la ciberdelincuencia, la protección de la infancia o el uso de la IA en la Administración de Justicia.

Dirigido por Ana Isabel Luaces Gutiérrez, profesora titular de Derecho Procesal de la UNED, y coordinado por María García Pérez Calabuig, el curso propone una mirada transversal sobre un fenómeno que trasciende el ámbito tecnológico y afecta de lleno a la educación, la convivencia y el bienestar psicológico.

El programa incluye ponencias sobre los efectos de las plataformas digitales en la salud mental, la violencia digital ejercida contra menores, la cibercondría y otras nuevas formas de dependencia tecnológica, el valor probatorio de la inteligencia artificial, las neuroimágenes en el proceso judicial y los desafíos que plantean las falsificaciones audiovisuales para la educación y la alfabetización digital.

El equipo docente reúne a especialistas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico y educativo, así participarán Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Alfredo Abadías Selma, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja; Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona; Diego Galán Casado, profesor de la Facultad de Educación y vicerrector adjunto de Estudiantes y Centros Penitenciarios de la UNED; Miquel Julià Pijoan, profesor de Derecho Procesal de la UNED, además de la directora y la coordinadora del curso.

La actividad pretende ofrecer herramientas para comprender los efectos que la inteligencia artificial puede tener sobre la salud mental y la convivencia, analizar las respuestas jurídicas frente a los nuevos riesgos digitales y promover una educación crítica que permita desenvolverse con seguridad en un entorno cada vez más condicionado por los algoritmos.

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales del Derecho, la Educación, la Psicología y la Educación Social, así como a abogados, docentes, pedagogos, educadores sociales y cualquier persona interesada en conocer el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva interdisciplinar.

Con una duración de 20 horas lectivas y reconocimiento de un crédito ECTS, la propuesta forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la UNED y podrá seguirse tanto de forma presencial como en línea.