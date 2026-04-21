O centro comercial Pontiñas celebra o día da nai con sorteos e agasallos das diferentes tendas da rede comercial

O Centro Comercial Pontiñas pon en marcha unha nova campaña con motivo do Día da Nai, unha das datas máis especiais do calendario comercial, coa que quere premiar a fidelidade dos seus clientes e dinamizar as compras no centro.
Baixo o lema “O mellor para mamá está en Pontiñas”, o centro comercial sorteará 3 cestas regalo compostas por produtos das diferentes tendas de Pontiñas, ofrecendo así unha proposta atractiva e chea de sorpresas para celebrar esta data tan sinalada.
Para participar, os clientes deberán cubrir os seus tickets de compra superiores a 10 euros, realizados nas tendas do centro, e depositalos na urna para entrar no sorteo. A campaña desenvolverase do 21 ao 29 de abril, o día 30 será o sorteo onde se coñeceran os 3 gañadores.
Con esta iniciativa, o Centro Comercial Pontiñas continúa apostando por accións que impulsan o comercio local e reforzan o seu papel como punto de encontro para os veciños de Lalín e da súa contorna, ofrecendo campañas especiais ligadas ás datas máis relevantes do ano.
