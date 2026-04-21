O centro comercial Pontiñas celebra o día da nai con sorteos e agasallos das diferentes tendas da rede comercial

A nova campaña, baixo o lema 'O mellor para mamá está en Pontiñas', sorteará tres cestas regalo de productos do centro comercial Pontiñas.

Campaña do centro comercial Pontiñas Lalín 2026
Campaña do centro comercial Pontiñas Lalín 2026 | Onda Cero Pontevedra

O Centro Comercial Pontiñas pon en marcha unha nova campaña con motivo do Día da Nai, unha das datas máis especiais do calendario comercial, coa que quere premiar a fidelidade dos seus clientes e dinamizar as compras no centro.

Baixo o lema “O mellor para mamá está en Pontiñas”, o centro comercial sorteará 3 cestas regalo compostas por produtos das diferentes tendas de Pontiñas, ofrecendo así unha proposta atractiva e chea de sorpresas para celebrar esta data tan sinalada.

Para participar, os clientes deberán cubrir os seus tickets de compra superiores a 10 euros, realizados nas tendas do centro, e depositalos na urna para entrar no sorteo. A campaña desenvolverase do 21 ao 29 de abril, o día 30 será o sorteo onde se coñeceran os 3 gañadores.

Con esta iniciativa, o Centro Comercial Pontiñas continúa apostando por accións que impulsan o comercio local e reforzan o seu papel como punto de encontro para os veciños de Lalín e da súa contorna, ofrecendo campañas especiais ligadas ás datas máis relevantes do ano.

Pontiñas, el Centro Comercial del corazón de Galicia

Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis se encuentra en el corazón de Galicia, en Lalín. Cuenta con una galería comercial, zona de restauración y las instalaciones más modernas. Con aparcamiento gratuito, red wifi y todo el centro climatizado, ofrece todo lo que un espacio comercial puede brindar en Galicia.

