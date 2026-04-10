UNED Pontevedra impulsa un curso sobre nuevas masculinidades y los modelos tradicionales del hombre

La UNED de Pontevedra, a través de su programación de Extensión Universitaria, celebrará del 20 de abril al 4 de mayo el curso “Nuevas masculinidades: ‘Desmontando al Superhéroe’. Hombres ante el espejo de la Igualdad”, una propuesta formativa que se desarrollará en modalidad presencial y online, tanto en directo como en diferido, con el propósito de favorecer una participación amplia y flexible. La actividad tendrá lugar en horario de 17:00 a 19:00 horas y suma un total de ocho horas lectivas.

La iniciativa parte de una reflexión de fondo sobre la transformación de la identidad masculina, entendida no solo como un proceso de crecimiento personal, sino también como una herramienta política y social necesaria para avanzar hacia una igualdad efectiva. El curso plantea una revisión crítica del llamado “mito del superhéroe”, asociado a mandatos de invulnerabilidad, fuerza, dominio y autosuficiencia, con el fin de analizar cómo estos patrones culturales se encuentran en la base de múltiples formas de desigualdad y violencia.

La coordinación de la actividad corre a cargo de Rafael Cotelo Pazos, responsable del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, mientras que la docencia será impartida por Lorena Cochón, periodista social, docente y agente de igualdad, con más de veinte años de trayectoria profesional vinculada a la sensibilización social, la divulgación feminista y la promoción del compromiso público con la igualdad efectiva.

Dirigido a estudiantes, profesionales y a toda la comunidad interesada y comprometida con el conocimiento y la prevención de la violencia de género, así como con la reparación de la salud mental en las mujeres, el curso se plantea como un espacio de análisis, cuestionamiento y aprendizaje orientado a impulsar una implicación activa de los hombres en la construcción de relaciones más justas, seguras y horizontales.

Entre sus principales objetivos figura la erradicación de las violencias machistas mediante la identificación y eliminación de conductas que van desde los micromachismos cotidianos hasta las agresiones explícitas. Junto a ello, la actividad busca fomentar la alianza activa con las mujeres, impulsar una corresponsabilidad ética en el ámbito de los cuidados y del hogar, y promover una gestión emocional empática que contribuya a desaprender los mandatos tradicionales de control y dominación.

Completo programa

El programa se articula en cuatro sesiones. La primera, prevista para el 20 de abril, abordará “El mito del superhéroe y la masculinidad hegemónica”, con un análisis de la construcción del héroe tradicional y de los mandatos de invulnerabilidad, fuerza y autosuficiencia. También se profundizará en cómo el rol histórico de protector y proveedor ha limitado la expresión emocional y el autoconocimiento de los hombres, y se estudiarán los distintos tipos de masculinidad, desde la hegemónica hasta la subordinada, cómplice y marginada.

La segunda sesión, fijada para el 23 de abril bajo el título “Hombres ante el espejo de la igualdad”, se centrará en el reconocimiento de privilegios y en la toma de conciencia sobre la posición del hombre dentro de la estructura social patriarcal. Además, se examinará el impacto de los roles de género en la salud mental y en las relaciones personales de los propios hombres, así como la identificación de violencias que abarcan desde las formas más explícitas del machismo hasta los micromachismos presentes en la vida cotidiana.

La tercera sesión, que se celebrará el 27 de abril, estará dedicada a la deconstrucción y al “desaprendizaje”. En este bloque se trabajará la gestión emocional como vía para romper el silencio afectivo y favorecer la empatía y la vulnerabilidad, al tiempo que se revisarán críticamente los mitos del amor romántico y las relaciones de pareja desde parámetros de horizontalidad. Asimismo, se insistirá en la necesidad de una corresponsabilidad real que supere la lógica de la “ayuda” puntual y avance hacia un compromiso ético compartido con las tareas domésticas y de cuidados.

La última sesión, programada para el 4 de mayo, llevará por título “Hacia nuevas masculinidades alternativas” y pondrá el foco en las paternidades igualitarias, en el papel de los hombres como aliados frente a la desigualdad y en la incorporación de herramientas prácticas para consolidar conductas no violentas y equitativas. De este modo, el curso propone avanzar hacia modelos masculinos más conscientes, corresponsables y comprometidos con la igualdad.

Compromiso UNED Pontevedra

Con esta propuesta, la UNED de Pontevedra refuerza su compromiso con la formación en igualdad y con la generación de espacios de reflexión crítica sobre los modelos culturales que sustentan la desigualdad de género, promoviendo una participación activa de la ciudadanía en la construcción de una convivencia más justa y respetuosa.