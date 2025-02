O Museo de Pontevedra presenta a programación para este 2025

Domínguez sinalou que “a programación deste ano no Museo está marcada pola recuperación da Bienal despois de 15 anos, un acontecemento moi importante desde o punto de vista artístico, cultural e turístico”. Domínguez puxo o acento “non só nas exposicións, senón na cantidade de actos e publicacións científicas que realiza o Museo e que o converten no epicentro cultual do Noroeste da península”. E reivindicou o labor que fai o persoal do Museo para desenvolver esta programación: “teño que agradecerlles a súa implicación, do primeiro ao último, porque non só dan o que lles pedimos senón moito máis”.

Pola súa banda, a directora do Museo, Ángeles Tilve, destacou “a atención que dedica o Museo a investigar e divulgar o máis próximo”, poñendo como exemplo a exposición da Polifónica, unha revisión dos seus cen anos de historia cunha atención especial aos panos que pintou Castelao para as súas representacións. Neste eido recordou que “Castelao deseñou dez panos de escena, nove deles conservados no Museo. Son tan grandes que non se poden exhibir nas salas, pero si teremos reproducións que servirán para achegarnos a estas obras tan singulares dentro da súa produción” .

No outono abrirá a mostra sobre a fotografía en Pontevedra no século XIX, que porá o foco no valor patrimonial da imaxe fotográfica exhibindo imaxes ata agora inéditas. No último trimestre do ano abriranse dúas exposicións dedicadas a creadores cercanos: unha do pintor Leopoldo Varela, que fixo da cor o instrumento básico da súa pintura, e outra sobre a vida e obra do dramaturgo pontevedrés José Ruibal, que chegou a ser un dos representantes máis destacados do teatro de vangarda en España, con gran recoñecemento en Estados Unidos.

Tamén se porán en marcha proxectos en colaboración con outras institucións. A exposición “Pinturas negras”, a primeira en abrir as súas portas o próximo 21 de febreiro, é un proxecto compartido coa Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, con quen o Museo mantén unha colaboración permanente. Tamén se van desenvolver proxectos este ano con entidades como o ICOM, o Consello Internacional de Museos; co CSIC nas xornadas internacionais de estudos trasatlánticos “Hacedoras de cultura”, que este ano acollerá o Museo; coa Real Academia Galega, o Consello da Cultura e, entre outras moitas, a Escola de Restauración.

Continuará ‘Infiltracións’, unha iniciativa posta en marcha en 2024 e que consiste no diálogo entre artistas contemporáneas coa colección do Museo. Este ano ofrecerá dous novos puntos de vista: o da pontevedresa Marta Pazos, unha figura de referencia nas artes escénicas contemporáneas, tanto en Galicia como en España; e o da asturiana residente en Nova York Ira Lombardía.

Máis aló das exposicións, en 2025 o Museo mantén a súa vontade de participar nos debates contemporáneos, con xornadas e seminarios que abordan temas de actualidade. É o caso do seminario “Mulleres, feminismos, canon”, das xornadas “Hacedoras de cultura” e das Xornadas de Educación, que este ano recupera o Museo para abordar o papel dos museos e dos departamentos de educación dentro do tecido das comunidades culturais, na liña do tema ao que este ano se dedica o Día dos Museos.

Unha xornada conmemorativa do centenario do nacemento do pintor José María de Labra, conferencias polo Día das Artes Galegas e o Día Europeo da Arte Rupestre e a 14ª edición do Encontro de Conservación e Restauración son outras das actividades de divulgación e debate previstas este ano, con máis datas pendentes que se irán confirmando ao longo do ano. Todo isto complétase cun amplo programa educativo e de acción cultural no que, un ano máis, haberá obradoiros e cursos para público infantil e público adulto, concertos, proxeccións e, entre outras moitas propostas, presentacións editoriais.