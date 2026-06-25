Ence abre la séptima convocatoria del Plan Social Pontevedra con una inversión de tres millones de euros

Ence ha abierto este jueves la séptima convocatoria de su Plan Social Pontevedra, una iniciativa que contará este año con una dotación económica de tres millones de euros y que volverá a respaldar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la comarca. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde hoy hasta las 23:59 horas del próximo 25 de julio de 2026.

La compañía destaca que el Plan Social Pontevedra se ha consolidado como una de las iniciativas privadas de carácter social más importantes del país. Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido financiar más de 1.700 proyectos, beneficiando directamente a entidades, colectivos y ciudadanos de los municipios de Pontevedra, Poio y Marín.

Con esta nueva edición, Ence reafirma su compromiso con el territorio a través de una herramienta que busca impulsar actuaciones con impacto positivo en diferentes ámbitos de la vida social y económica de la comarca. Entre las áreas prioritarias se encuentran la inclusión social, la protección y recuperación del entorno natural, la educación, la cultura, el emprendimiento, la innovación y el deporte, sectores que volverán a centrar buena parte de las iniciativas susceptibles de recibir apoyo económico.

La empresa subraya que el objetivo del programa es contribuir al desarrollo sostenible del entorno y favorecer la puesta en marcha de proyectos capaces de generar beneficios tangibles para la población local. El Plan Social se ha convertido, a lo largo de sus siete convocatorias, en un instrumento de colaboración entre la compañía y el tejido asociativo, educativo, deportivo y social de la comarca.

Un mes de plazo para presentar proyectos

Las entidades y particulares interesados podrán formalizar sus solicitudes a través de la página web específica del programa, www.plansocialence.es, donde también estarán disponibles las bases completas de la convocatoria. Asimismo, Ence ha habilitado diferentes canales de atención para resolver dudas y facilitar el acceso al proceso de inscripción.

Entre las herramientas puestas a disposición de los solicitantes figura una guía detallada y un vídeo explicativo destinados a aclarar los aspectos técnicos relacionados con la presentación de la documentación requerida. Según la compañía, estas medidas persiguen garantizar un proceso accesible, sencillo y transparente para todas las personas y organizaciones interesadas en concurrir a la convocatoria.

Además del portal web, los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico plansocialpontevedra@ence.es y del teléfono de atención habilitado para esta edición.

Iniciativa consolidada en la comarca

La apertura de esta séptima edición confirma la continuidad de un programa que, año tras año, ha financiado actuaciones de muy diversa naturaleza, desde proyectos sociales y medioambientales hasta iniciativas vinculadas al deporte base, la modernización de entidades, la promoción cultural o el impulso al emprendimiento local.

Con una inversión global de tres millones de euros para la convocatoria de 2026, Ence busca seguir reforzando el tejido social y asociativo de Pontevedra, Poio y Marín, contribuyendo a la generación de oportunidades y al desarrollo de propuestas que repercutan de forma directa en el bienestar de la ciudadanía.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta durante un mes, tras lo cual se iniciará el proceso de evaluación de las propuestas presentadas para seleccionar aquellos proyectos que mejor respondan a los objetivos fijados por el programa.