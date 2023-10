Máis de Un Pontevedra

Nova edición do Festival Imaxinario de Curtas en Vilagarcia

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcia, convida a visitar unha nova cita do Festival do Imaxinario Curtas de Vilagarcia, con catro exposicións temáticas para todos os públicos. Esta edición concedeu protagonismo a Harrison Ford, personaxe que marcou a toda unha xeración. E a partir do 27 de outubro comeza o festival Curtas con importantes sorpresas.