PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 30/11/2022

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e falamos do Festival Guerrilla, que mañá comeza en Pontevedra, con Nacho Fungueiriño de Culturactiva e con Pepe Viyuela, un dos artistas convidados. Ademais, completamos o programa coa visita dos amigos de "De vella a bella".