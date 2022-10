PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 26/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando sobre Edugal con Conchi Pereiro desde AEMPE. Buscamos a información do tempo e temos cita con experto: o economista Juan Carlos Muñoz desde María Cobián e Asociados. Viaxemos no tempo nunha nova cita con Curtas, o Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa e, ademais, estreamos espazo sobre orientación emocional con Iria Figueroa.