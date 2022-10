PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 25/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada, marcada pola reunión entre o alcalde de Pontevedra, Miguel A. Fernández Lores, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Ademais, conversamos co concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, e buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o tenente de alcalde de Caldas de Reis e concelleiro de Obras, Infraestruturas e Medio Ambiente, Manuel González. Completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe trae nova recomendacións da man de Adriana Otero