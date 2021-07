ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 12/07/2021

Comezamos o programa coa actualidade do luns e coñecendo a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Coñecemos o programa cultural para o verán en Poio coa concelleira Raquel Rodríguez e concedemos protagonismo ao mundo do motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".