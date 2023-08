PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 29/08/2023

Revisamos as novas do día. Saimos a rúa para preguntar pola situación actual da vivenda. No noso habitual almorzo informativo, de todos os martes no Hotel Rías Bajas, conversamos con Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. Consultamos o tempo a Meteogalicia, coa vista posta no fin de semana e a celebración da Feira Franca. E, a recta final do programa, aproveitamos para descubrir libros, novos e non tan novos, con Adriana Otero.