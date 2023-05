PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 25/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e con entrevista electoral desde a Cafetería El Pasaje co candidato do BNG á alcaldía de Pontevedra, Miguel A. Fernández Lores. Como cada xoves, comentamos a actualidade coa mirada de Rodrigo Cota e tomamos a última antes de marchar: a farmacéutica Paula Alonso é hoxe a nosa convidada.