Más de Uno Pontevedra 21/07/2023

Recta final da campaña electoral e últimas horas para poder votar por correo. Pendentes da última hora política que, a nivel municipal, lévanos ata Silleda para escoitar a postura de Erea Rey, portavoz municipal do BNG. Como cada día saímos a rua para recoller a opinions sobre a capacidade económica das personas para ir de vacacións co incremento dos alimentos e hipotecas. Damos unha volta polas praias. A maiores, conversamos con Gonzalo Sancho, do colectivo Vai Polo Río, sobre o proxecto do destape do río Os Gafos, e con Gloria Cubas, da asociación Os Palleiros, para coñecer o grado de abandonos e adopción de animais ao longo deste verán en Pontevedra e comarca. E, nos últimos minutos, repasamos a axenda de ocio e cultura con Noa Pichel e Sofia Caamaño.