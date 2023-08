PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 02/08/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día, escoitando o que A Rúa Responde sobre a rúa Raíña Victoria e conversando co novo delegado da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. Ademais, visitamos o Concello de Cambados para estrear a Festa do Albariño e, nestas semanas de agosto, os mércores son de conto en compañía de Carmen Quinteiro. Completamos o programa coa visita dos amigos de "De Vella a Bella".