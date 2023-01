Máis de Un Pontevedra

'Flúe, my friend!': Bruce Lee protagoniza o vídeo promocional de Turismo de Pontevedra para Fitur 2023

Conversamos coa concelleira de Turismo, Yoya Blanco, e co concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, sobre vídeo de Bruce Lee que Turismo de Pontevedra presentará este xoves na Feira Internacional de Turismo Fitur 2023. O vídeo xa está dispoñible en youtube e nas redes sociais e a través del percorremos espazos tan emblemáticos como a Peregrina, a Illa das Esculturas, Michelena, a Praza da Ferrería, Santa María, Méndez Núñez ou o contorno do río dos Gafos, para lembrarnos ese lema que sintetiza o espírito da estratexia de impulso do turismo verde e sostible do proxecto Pontevedra Flúe: ‘Flúe, my friend!’.