V Aniversario de 'Os Xoves de Codax' no Concello de Camabdos

Maridaxe da cultura musical coa vitivinícola

Bodegas Martín Códax presentou o V Aniversario de “Os Xoves de Códax”. Un ciclo de oito concertos de artistas galegos de renome que permitirán descubrir as persoas asistentes novas formas de sentir e vivir os viños da adega, ubicada no corazón da comarca do Salnés.