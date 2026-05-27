Usuaria bus urbano de Ourense indemnizada con 64 mil euros

Unha usuaria do autobús urbán cobrará unha indemnización por accidente de 64 mil euros.
A rotura dun manguito o 5 de xullo do 2021 provocou unha forte explosión e a caída dunha peza do teito do vehículo, golpeando a cabeza da viaxeira.
A situación tamén provocou unha estampida dos usuarios que se abalanzaron sobre a muller que quedou tendida no chan e posteriormente con limitacións de movimiento.
As concenadas son a concesionaria de autobuses (Urbanos de Ourense) e a compañía de seguros da mesma.