O TSXG absolve ó mozo de Nerea Añel da morte da xove

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia correxíu o xurado e absolveu ó mozo de Nerea Añel da súa morte.

Para o alto tribunal galego, a presencia do acusado no lugar da caída no leito do río Barbaña non é suficiente para declarar a culpabilidade.

O fallo chega cinco anos e medio despois de que a xove, de 26 anos, falecera víctima dun traumatismo craneoencefálico producido nunha caída.

O agora absolto estaba acusado dun presunto delicto de homicidio por comisión e por omisión.

Nerea e seu mozo Julio estiveran xuntos por última vez o día no que se produciron os feitos.