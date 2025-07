LEER MÁS Tres ourensanos clasificados para la final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero

Más de Uno Ourense desde Montealegre Club de Golf

Onda Cero Ourense desplazouse na mañá do xoves 3 de xullo a un enclave privilexiado, as instalacións do Real Montealegre Club de Golf para facer o programa de presentación de unha nova edición do torneo de golf pertencente ó circuito nacional de Golf de Onda Cero e que levará a 3 ourensáns a grande final nacional a finais do mes de novembro de 2025.

Coches de Leapmotor en Montealegre Club de Golf | Onda Cero Ourense

Torneo de Golf "Leapmotor - Onda Cero Ourense"

O sábado 5 de xullo celebrarase unha edición pasada polo calor reinante en Ourense (agárdase un sábado con moi altas temperaturas), dous días antes, o xoves 3 de xullo, Onda Cero realizou o seu programa Más de Uno Ourense para adiantar entre outras cousas o máis destacado do torneo.

Carlos Criado, representante do Real Montealegre Club de Golf

Carlos Criado acompañou a Onda Cero Ourense neste programa especial para presentarnos tanto o torneo cómo as instalación do Montealegre Club de Golf. Con él fixemos un paseo polo apaixoante mundo do golf e coñecemos curiosidades dun deporte cada vez máis en auxe na provincia de Ourense.

Carlos Criado, Karen Guerra e Xesús Alvarez en especial Más de Uno Ourense desde Montealegre Club de Golf | Onda Cero Ourense

No especial desde Montealegre Club de Golf, o conductor do programa (Xesús Álvarez) estivo sempre acompañado de Karen Guerra, estudiante en prácticas de Onda Cero Ourense.

Esteban Mato, director de Stellantis & You Ourense

O director de Stellantis & You en Ourense acompañounos no programa especial para falarnos das características dunha das marcas da súa concesión (Leapmotor) que na edición de este ano converteuse no principal "partner" do Torneo de Golf en Ourense. Os participantes na edición deste ano (así como os visitantes durante toda a fin de semana do campo de Golf) poderán comprobar de primeira man cómo son algunha das versións desta marca. Mesmo un afortunado terá a opción de probar durante unha fin de semana un dos vehículos expostos durante a fin de semana.

Esteban Mato, director de Stellantis & You Ourense | Onda Cero Ourense

Fernando Mora, xerente de Mora & García clínica odontolóxica

Mora & García clínica odontolóxica é un patrocinador clásico do torneo que anualmente realiza Onda Cero Ourense no Montealegre Club de Golf. No mediodía do xoves Fernando Mora, o seu xerente, acompañou ó equipo de Onda Cero Ourense para contar curiosidades da súa empresa e sector. Mora contounos ademáis as bondades do golf e de Montealegre Club de Golf do que é un usuario activo desde hai varios meses.

Fernando Mora, director de Mora & García clínica odontolóxica | Onda Cero Ourense

Javier Losada, gestor de Comunicación de Coca Cola

Coa incesante calor que está prevista para esta fin de semana refrescarse será chave. Javier Losada, representante de Coca Cola, acompañounos para falarnos de todos os productos da marca e donou para refresos e augas os participantes para facer un pouco máis levadeira a participación no torneo.

Javier Losada, gestor de Comunicación de Coca Cola | Onda Cero Ourense

Luis Cerdeira, técnico en exteriores de Onda Cero

As grandes estrelas da radio non o serían se non hai alguén que faga o traballo técnico. En Onda Cero temos o privilexio de contar con un equipo técnico formado por os mellores, hoxe estiveron os mandos Luis Cerdeira desde o campo de golf e Oscar Gómez e Segio Navia desde os estudios centrales en Onda Cero Ourense.

Luis Cerdeira, técnico de sonido de Onda Cero | Onda Cero Ourense

Sistema de competición "Torneo Leapmotor - Onda Cero Ourense"

O torneo Leapmotor Onda Cero Ourense forma parte do circuito nacional de Golf de Onda Cero que levará a 3 representantes do torneo de Ourense a gran final que se celebrará no Grand Hyat La Manga, Club Golf y Spa a finais do mes de novembro. O vencedor das 2 categorías e o Scratch serán os vencedores que viaxarán a comunidade murciana. Ademáis haberá 2 aproachs nos hoyos 8 e 17 xentileza de Mora & García.

Premios Torneo Leapmotor - Onda Cero Ourense

Premios 1ª Categoría

Ganador : Clasificado final nacional torneo de Onda Cero e trofeo, premio Mora & García e vale 25 euros de descuento de Nájera

: Clasificado final nacional torneo de Onda Cero e trofeo, premio Mora & García e vale 25 euros de descuento de Nájera Segundo clasificado: Premio de Mora & García, vale de 15 euros de descuento de Nájera e Mochila de Atresmedia

Premios 2ª categoría

Ganador : Clasificado final nacional torneo de Onda Cero e trofeo, premio Mora & García e vale 25 euros de descuento de Nájera

: Clasificado final nacional torneo de Onda Cero e trofeo, premio Mora & García e vale 25 euros de descuento de Nájera Segundo clasificado: Premio de Mora & García, vale de 15 euros de descuento de Nájera e Mochila de Atresmedia

Scratch

Ganador: Clasificado final nacional torneo de Onda Cero e trofeo, premio Mora & García e vale 25 euros de descuento de Nájera

Approach hoyo 8

Premio Mora & García

Approach hoyo 17

Premio Mora & García

Sorteos "Torneo Leapmotor - Onda Cero Ourense"

Ademáis dos premios directos ós gañadores das diferentes categorías, haberá distintos premios xentileza dos patrocinadores e colaboradores de Onda Cero Ourense:

Barca xentileza de Conservas Daporta

Estuche DO Ribeiro

Bono Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo (1 noite para 2 persoas con acceso ó SPA)

Mochila de Atresmedia

Estuche Yalma Premium

Cesta Os do Resero

Bono Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo (1 noite para 2 personas con acceso ó SPA)

Barca Conservas Daporta

Cesión durante 2 días de un dos coches Leapmotor expostos no torneo de golf

Estuche Yalma Premium

Bono de Hotel H4 Cangas (2 noties con alozamiento e almorzo)

Reloxio xentileza de Leapmotor

Barca Conservas Daporta

Estuche DO Ribeiro

Mochila Atresmedia

Estuche Yalma Premium

Kit de emperxencias con xeolocalizador xentileza de Leapmotor

Algúns dos premios do Torneo de Golf Leapmotor Onda Cero Ourense | Onda Cero Ourense

Agasallo para todos os participantes no Torneo Leapmotor - Onda Cero Ourense

Todos os participantes na edición de 2025 do torneo de golf de Onda Cero teñen unha serie de agasallos directos.