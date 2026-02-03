Municipal

Os socialistas piden ó Concello de Ourense que solicite o 2% Cultural para a Igrexa de San Francisco

Denuncian tamén eivas no CEIP Manuel Luis Acuña

Paco Sarria

Ourense |

Os socialistas ourensáns defenden a renovación dos centros educativos e da igrexa vella de San Francisco e denuncian a perda de oportunidades por falla de iniciativa política do Alcalde.

Denunciaron que resulta vergoñento que nun colexio público da terceira cidade de Galicia (O Manuel Luis Acuña) estén a dar clase con frío e risco para a seguridade.

E en relación co patrimonio piden ó concello que non ocorra como coa perda de fondos para recuperar a cadea vella e sexa solicitado ó Estado o 2% cultural para evita-lo abandono da igrexa de San Francisco.

