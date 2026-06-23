Municipal

Seara proclamado candidato do BNG á Alcaldía de Ourense

A asamblea local nacionalista foi unánime

Paco Sarria

Ourense |

Seara proclamado candidato do BNG á Alcaldía de Ourense
Seara proclamado candidato do BNG á Alcaldía de Ourense | onda cero ourense

A militancia do BNG elexíu a Luis Seara como candidato á Alcaldía do Concello de Ourense para as eleccións municipais de maio do 2027.

A proposta do actual voceiro nacionalista n acidade foi ratificada por aclamación da Asamblea Local.

A militancia puxo en valor a longa experiencia política de Seara, o seu profundo coñecemento do Concello, a súa proximidade ós veciños así como o rigor e a seriedade no traballo, alén de representar e defender con exemplaridade os intereses xerais e os principios e valores da organización nacionalista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid