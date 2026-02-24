Ratifican condena ó Alcalde de Ourense por vulneración do dereito a participar

O Tribunal Supremo ratificou o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e do Xulgado do Contencioso Administrativo que condena ó Alcalde de Ourense por vulnerar o dereito á participación política da voceira municipal socialista Natalia González.
A denuncia remóntase a Outubro do 2023 cando o rexidor municipal interrumpíu á edil en reiteradas ocasión.
A sentencia condena a Pérez a pagarlle mil euros á concelleira, a publicar o fallo nos medios de comunicación e a dar lectura ó mesmo no pleno.
O fallo, para González, debe ser un paso cara á normalidade democrática no concello da capital