Ratifican condena ó Alcalde de Ourense por vulneración do dereito a participar

Deberá pagar unha multa de mil euros

Paco Sarria

Ourense |

O Tribunal Supremo ratificou o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e do Xulgado do Contencioso Administrativo que condena ó Alcalde de Ourense por vulnerar o dereito á participación política da voceira municipal socialista Natalia González.

A denuncia remóntase a Outubro do 2023 cando o rexidor municipal interrumpíu á edil en reiteradas ocasión.

A sentencia condena a Pérez a pagarlle mil euros á concelleira, a publicar o fallo nos medios de comunicación e a dar lectura ó mesmo no pleno.

O fallo, para González, debe ser un paso cara á normalidade democrática no concello da capital

