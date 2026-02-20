A rescisión da ORA en Ourense resultará cara según o BNG

Municipal

Paco Sarria

Ourense

O grupo municipal do BNG advirte das graves consecuencias económicas que para o Concello ten a supresión da Ordenanza Reguladora de Aparcamentos.

Os nacionalista demandan do goberno de Democracia Ourensana que aclare si vai a aceptar na súa integridadea liquidación presentada pola ex concesionaria, incluídas as indemnizacións ós e as traballadores e traballadoras despedidas.

Do mesmo xeito queren saber si se vai a aceptar o prezo ofertado para seguir prestando o servizo de guindastre.

Para o voceiro nacionalista Luis Seara as cantidades que solicita a empresa son agora consecuencia dun capricho do Alcalde.

