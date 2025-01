Os deputados ourensáns do PP demandan na Cámara Baixa respostas do Goberno de Pedro Sánchez sobre os retrasos e paralizacións dos tramos a autovía A-56 entre Ourense e Lugo.

Demandan ó Ministerio a licitación das obras do tramo Quintela-A Casilla, a probación do proxecto A Casilla-Cambeo e denuncian o abandono inxustificado da redacción do proxecto do tramo entre Cambeo e San Martiño.