Más de uno ourense

Luis Seara:"O PP no Concello pasou de tonto útil a sumiso"

O voceiro municipal do BNG no Concello de Ourense dixo hoxe en Onda Cero que co apoio dos populares ós orzamentos municipais pasaron de "tontos útiles a sumisos, abrazando vontariamente as teses do Alcalde e tragando con rodas de muíño".