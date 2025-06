O PP de Ourense pide investimentos para o taller de Renfe

Os deputados do PP no Congreso pola provincia de Ourense reclaman ó Goberno do Estado un plan de investimentos que asegure a carga de traballo e os empregos do taller de mantemento de locomotoras na cidade.

Ó través dunha iniciativa parlamentaria tamén preguntan ó Goberno si van a atender a demanda para crear en Galicia unha base de mantemento para os trens de Alta Velocidade.

Para o deputado Celso Delgado, a eliminación do taller ourensán suporía un novo agravio para a nosa comunidade, debilitando ainda máis a infraestructura ferroviaria que acumula varios proxectos e investimentos pendentes.