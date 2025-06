Javier Orbán encabeza a nova directiva do Ourense

Eleccións U.D. Ourense

Os socios do Ourense estaban convocados a eleccións na tarde do mércores 25 de xuño de 2025 para elexir a unha nova directiva que será a encargada de rexir os destinos do club vermello na recén estreada categoría de Segunda Federación.

O resultado estaba cantado, entre outras cousas, porque era unha candidatura única encabezada polo anterior vice presidente (Javier Orbán) e na que se manteñen 3 persoas que estaban na anterior, o propio Orbán, Chelo López, o anterior presidente (Fernando Currás) e o tesoreiro José Antonio Quintana. Sumáronse a candidatura Luis Portabales, Noelia Álvarez e Alberto Rodríguez.

Javier Orbán, novo presidente do Ourense

O empresario Javier Orbán é o novo presidente do Ourense. Orbán era vicepresidente no anterior mandato e entre as súas funcións estaba a de ser a cabeza visible da parte comercial do club sendo o responsable de moitos dos patrocinios vixentes.

Nova directiva da Unión Deportiva Ourense

Javier Orbán: presidente

María Consuelo López Caride: vicepresidenta

Alberto Rodríguez Rodríguez: secretario

José Antonio Quintana: tesoreiro

Noelia López Ferreiro: vogal

José Luis González Portabales: vogal

Fernando Currás Gallego: vogal

Resultado votacións nas eleccións a nova directiva da U.D. Ourense

A resposta dos socios do Ourense foi moi favorable ó novo proxecto que encabeza Javier Orbán.

Si: 69 votos

Non: 2 votos

Abstención: 3 votos

Votos nulos: 1 voto

Socios do Ourense votando na asamblea do 25 de xuño de 2025 | Onda Cero Ourense

O Ourense na parte deportiva a día de hoxe

O Ourense actualmente ten renovados a varios xogadores

Jose Suarez

Pol Bueso

Javi Labrada

Lucas Puime

Pablo Parrilla

Manu Vizoso: gardarredes que chega do Pontevedra CF

Santi de Prado: laterar ou interior dereito que chega da SD Compostela

Xogadores en axenda: Moitos xogadores están na órbita do Ourense nestos momentos. Algunha renovación casi inminente (Justino, Migui, Osian e Noel) outras en proceso (Champi, Varo, Samu Pardo ou Viti entre as principais opcións), algunha volta (Manu Núñez ou Markitos) e a rumoroloxía ten en carteira a varios xogadores co Pontevedra CF (Rufo, Xabi Domínguez ...) ou o Estradense (Victor Gamarra e Valentín Jaichenko) no punto de mira.

Entrevista a Javier Orbán en Onda Cero

Javier Orbán pasou por Onda Cero cando aínda non estaba a candidatura presentada para contar as liñas maestras dos vindeiros 4 anos.