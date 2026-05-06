A Xunta reafirma en Ourense que deseñará un plan integral contra o absentismo laboral

Fernández remarcou que o obxectivo da Xunta é presentar entre este mes e o que vén, no marco do Diálogo Social, os primeiros avances do plan integral contra o absentismo laboral en Galicia, co que se busca adoptar medidas que reduzan as baixas evitables, reforcen a prevención de riscos laborais e o benestar no traballo, optimicen os procesos de xestión e control para evitar prolongacións innecesarias e loiten contra abusos. Así mesmo, o secretario xeral sinalou que no Diálogo Social tamén se abordará o deseño da próxima Estratexia de Benestar Laboral na que está a traballar a Xunta e que incidirá, entre outros aspectos, no benestar laboral e na prevención do absentismo.
Os datos indican que o absentismo en Galicia supón 2.268 millóns de euros anuais (o 3 % do PIB), e 1.117 galegos non poden ir traballar cada día. En Ourense, as baixas por enfermidade duran unha media de 68,3 días e a taxa de absentismo é do 5,79 %, o que coloca á provincia nunha desvantaxe competitiva en comparación co resto de España. Isto vese agravado pola escaseza de man de obra en moitos sectores, xa que industrias como a lousa, o granito e o comercio polo miúdo experimentan unha produtividade reducida debido á incapacidade de cubrir postos vacantes a longo prazo.
A isto hai que engadir o problema da escaseza de profesionais cualificados para determinadas ocupacións e o crecente desaxuste entre a oferta e a demanda de traballo, marcado polo envellecemento da forza laboral, a falta de substitución xeracional e as expectativas laborais cambiantes, especialmente entre as persoas máis novas.
Do mesmo xeito, o presidente CEO destacou o aumento das baixas por enfermidade relacionadas coa saúde mental, o que introduce unha dimensión adicional ao problema e reforza a necesidade de abordalo desde unha perspectiva máis ampla, integrando factores laborais, sociais e organizativos. «A solución non está no control, senón na xestión. Debemos preservar sempre a protección dos traballadores e o xuízo clínico, pero ao mesmo tempo garantir o funcionamento normal das empresas. Necesitamos mellorar o funcionamento do sistema no seu conxunto e avanzar cara a un modelo máis coordinado, eficiente e adaptado á realidade actual das empresas e dos traballadores», afirmou David Martínez.