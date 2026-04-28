Cursos Formación

A Xunta forma persoal na prevención e defensa contra incendios na base de Toén

Manuel Pardo salientou que esta iniciativa formativa encádrase dentro dos 12 cursos de formación para o persoal do Servizo de Prevención e defensa contra Incendios Forestais.

Onda Cero Ourense

Ourense |

As accións formativas -explicou Manuel Pardo- realizaranse en 16 edicións, cunha duración total de 450 horas, e farase tanto formación presencial como telemática. Nos cursos participarán profesionais das diferentes categorías nas que se estrutura o Servizo, desde os axentes, bombeiros forestais, vixilantes e condutores de motobomba ata o persoal dos medios aéreos, pasando por emisoristas e técnicos dos distritos e dos servizos provinciais, entre outros.

Os cursos programados para este segundo trimestre abranguen aspectos como a formación básica en investigación de lumes, o manexo de maquinaria, a utilización de datos e imaxes de satélite aplicados á extinción, as ferramentas de xestión emocional e auto-coidado na emerxencia por incendios forestais, a análise dos lumes, as operacións avanzadas para xefes de brigada, a xestión de medios aéreos desde os centros de coordinación, as brigadas helitransportadas, as motobombas, a mellora da eficiencia do SPIF ante o risco extremo por incendios, o apoio na xestión das operacións desde os centros de coordinación e a actualización de procedementos para directores técnicos de extinción.

Parte destes cursos realizaranse no Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén (Ourense), unhas instalacións da Xunta especialmente deseñadas para ofrecer este tipo de formación e que xa teñen acollido profesionais de diferentes países europeos, caso de Estonia ou Países Baixos. Así, no CILL impartiranse accións formativas sobre risco extremos sobre incendios, sobre xestión emocional ou sobre uso de maquinaria lixeira; e tamén os dirixidos a directores técnicos de extinción, para a actualización de procedementos operativos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer