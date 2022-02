Campeonato de España de Atletismo

Unha fin de semana “que ofreceu unha enorme visibilidade a Ourense no ámbito do deporte”

Manuel Baltar asistiu á xornada de peche do nacional Indoor que transformou a cidade “nun escenario perfecto para o deporte poñendo a proba a nosa capacidade organizativa, que é moita e boa” Subliñou que “este tipo de eventos prestíxianos no ámbito turístico, e referenda esa aposta nosa polo ecosistema de turismo deportivo que seguiremos potenciando” Expresou a súa satisfacción por un campionato no que participou a elite do atletismo español e deixou récords nacionais “nunhas instalacións que son a envexa de todo o noroeste peninsular”

Óscar Gómez