Últimos días para descubrir la exposición de Asotrame “La piel como testigo”

La muestra itinerante, impulsada por Asotrame (Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas) y la farmacéutica Sanofi, permite conocer un poco más acerca de la enfermedad injerto contra receptor, la EIRC.

Quienes se acerquen hasta el domingo 26 de abril al hall del nuevo edificio de hospitalización del CHUO podrán saber un poco más acerca de esta complicación que afecta a un buen número de personas trasplantadas de médula ósea de un donante, impactando de forma muy notable en su calidad de vida.

Y lo harán gracias a la colección de retratos en blanco y negro, con el sello del fotógrafo publicitario Xosé Durán, de pacientes que conviven con esta patología y de familiares cuidadores. Imágenes que se acompañan de pequeños testimonios que, en su conjunto, ofrecen una visión global de lo que supone la EICR.

Esta patología, que paradójicamente surge de un trasplante que salva la vida de pacientes con cáncer hematológico (leucemias, linfomas...) puede afectar en sus versiones aguda y crónica a la piel -la huella más habitual- al aparato digestivo, al hígado, a los pulmones, a los ojos… De hecho, la EICR es la principal causa de morbilidad y mortalidad postrasplante.

La exposición de Asotrame llegó al Hospital Universitario de Ourense a finales de marzo como parte de su periplo por Galicia. Tras su estreno el pasado verano en el Hospital Clínico de Santiago, la muestra recaló en las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra y Lugo, en la sede la Axencia de Doazón de órganos e Sangue y, en Madrid, en la Organización Nacional de Trasplantes y en un congreso europeo sobre trasplantes de médula ósea.