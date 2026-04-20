Abren á venda os billetes pora os trens turísticos por Monterrei, ribeira sacra e o ribeiro-rías baixas

Xa están á venda os billetes para os Trens das Ruta dos Faros, de Monterrei, Ribeira Sacra Sil e Miño e O Ribeiro-Rías Baixas. Estes itinerarios forman parte do programa de Trens Turísticos de Galicia, iniciativa posta en marcha por Turismo de Galicia, en colaboración con Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico.

A Ruta de Monterrei inclúe percorrido guiado polo Castelo de Monterrei, visita á bodega Terras de Gargalo e ao Ecoespazo do Rexo, ambos con degustación, e paradas en Verín, Allariz e outros destinos culturais. Con saída desde Ourense, ofrécese a posibilidade de achegarse á localidade en tren desde Vigo e Santiago. A reserva dos billetes pódese facer a través da web de Renfe. En concreto, os itinerarios que xa se poden adquirir son as saídas do 6 e do 20 de xuño, as do 4 e 18 de xullo da Ruta dos Faros e a do 4 de xullo da Ruta de Monterrei. Está previsto que a dos Faros faga dúas saídas más, o 29 de agosto e o 26 de setembro, mentres que a de Monterrei sairá tamén o 29 de agosto. Estes percorridos poranse á venda en próximas datas.

No caso dos billetes para as Rutas da Ribeira Sacra (Sil e Miño), están á venda para as saídas do 6, 13 e 27 de xuño e 11 de xullo e no do Ribeiro-Rías Baixas, para a viaxe que terá lugar o 18 de xullo.

Nos vindeiros días, ademais, RENFE porá á venda billetes outras rutas con saídas dende Ourense como é o caso da Ruta de Valdeorras. De momento poderanse adquirir os itinerarios programados ata o 1 de agosto, posto que está previsto un cambio nos trens cos que se fai achegamento. Tras confirmarse estas modificacións, sairán á venda o resto de percorridos.