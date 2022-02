O Psoe celebra o comezo das obras da variante do AVE de Ourense

“As obras están a executarse grazas ao árduo traballo técnico e político de gobernos socialistas, fronte a un PP que foi unha trituradora de investimentos para a provincia”, denuncian os e as socialistas. “O Partido Popular é un muro contra o progreso de Ourense”, aseveran antes de recordar como “o executivo de Rajoy parou obras, tombou trámites administrativos e chegou a tapiar túneles”. “Fronte a este pulo dos socialistas, un exministro de Fomento do PP incluso cuestionou a obra” co “silencio cómplice e vergoñento dos cargos populares da provincia que aplaudían aquel vergoñento ataque”.

“A variante é o investimento máis importante da historia da terceira cidade de Galicia”, destacan desde o PSOE. “O único que fixeron entre 2011 e 2018 foi recortar prestacións técnicas e cuestionar a súa necesidade” co “aplauso de Feijóo e Baltar”. “Os populares son os responsables máximos de que estas obras estiveran en barbeito, paralizadas, sen cartos e ao borde do precipicio da cancelación durante tantos anos”, insisten.

O último tramo da nova liña ferroviaria entre Madrid e Galicia obtivo a declaración de impacto ambiental en 2011 gobernando o PSOE e permitirá completar a LAV, mediante un novo trazado de 16,9 quilómetros con dobre vía, atravesando os municipios de Tabodela, San Cibrao da Viñas e Ourense e accedendo á estación da capital polo leste.

Os subtramos nos que xa comezaron as obras son os comprendidos entre Taboadela e Seixalbo e comprenden a execución da plataforma, sendo obxecto doutros contratos posteriores a superestrutura (vía) e o resto das instalacións como a electrificación ou a sinalización. Ao longo dos próximos meses está prevista a licitación das obras dos quilómetros que restan entre Seixalbo e a estación de Ourense, cuxos proxectos están a ser ultimados.

Os traballos inclúen a integración do ramal de conexión coa liña de ancho convencional antes da estación de Taboadela e unha nova conexión da plataforma de alta velocidade coa liña convencional en Seixalvo. Entre as estruturas singulares destacan dous grandes viadutos sobre os ríos Miño e Lonia ou un túnel baixo Montealegre.