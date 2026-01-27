Permanece en aviso amarillo el río Támega a su paso por Castrelo do Val

Se encuentra en nivel amarillo el río Támega a su paso por el punto de control de Castrelo do Val, con tendencia ascendente. Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.

Este Organismo emite como mínimo tres partes de avenidas al día cuya información es trasladada a los servicios de Protección Civil y a otros organismos para su conocimiento. Dentro del protocolo que marca el Inuncyl, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y/o materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.

La CHD ofrece información hidrológica en tiempo real a través del Sistema Automátic o SAIHDuero, todo ello accesible en su web: https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real.