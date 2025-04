Ourense acolle este fin de semana a fase final da Pirmeira Division nacional

A Fase Final de Acceso celebrarase a partir do venres no Pavillón O Pompeo do IES Otero Pedrayo na capital ourensá, de acceso gratuíto para todos os afeccionados, e reunirá ao campión e subcampión dos tres grupos nacionais da primeira división de voleibol feminino: Club Sayre Voleibol de Gran Canaria, Club Voleibol Ourense Aceites Abril, Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Carles Vallbona Grupo Deportivo Granollers (Barcelona), Universidade de Club Voleibol Granada e Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Este torneo comeza este venres 25 de abril e durará tres xornadas con once encontros consecutivos e na primeira fase haberá un partido de ida e volta con dous grupos de tres equipos:

Equipos do grupo A: Club Voleibol Sayre, AEC Vallbona, Universidade de Granada

Equipos do grupo B: Club Voleibol Ourense, CV Fuentes de Andalucía e Sant Quirze del Vallés

Os partidos de semifinais disputaranse o sábado pola tarde e quinto e sexto posto. O torneo concluirá o domingo pola mañá co partido polo terceiro e cuarto posto a partir das 10:00 horas e disputarase a gran final a partir das 12:00 horas e que proclamará o vencedor como Campión de Primeira División Campionato Nacional de Voleibol Feminino.