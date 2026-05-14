Nova pasarela peonil en Cudeiro na estrada OU-150

A nova pasarela discorre paralela á ponte sobre o rego Val dos Gozos, na parroquia de Cudeiro, terá unha lonxitude de 60 metros e conectará con dous treitos da estrada OU-150 que xa contaban cunha senda e con beirarrúas, para conformar así un itinerario peonil continuo.
Allegue puxo en valor o proceso de instalación desta pasarela, que chega fabricada por partes para reducir o tempo de montaxe. Na colocación utilízanse dúas autogrúas e, en primeiro lugar, instalouse o apoio central para posteriormente colocar os dous vans cos que conta e ensamblar o conxunto. “Gústanos comprobar como se materializan proxectos, como pasan do plano á realidade”, destacou a conselleira, que tamén salientou a utilización de materia prima “de Galicia calidade” na construción do novo paso.
A estrutura da pasarela é de aceiro e para o pavimento e os pasamáns emprégase madeira de piñeiro, mentres que os estribos contarán con revestimento de coieira para acadar unha imaxe acorde coa ponte e a paisaxe próxima.
A conselleira destacou esta actuación en materia de seguridade viaria e mobilidade sostible, que permitirá que os peóns poidan desprazarse a pé pola zona sen necesidade de cruzar a ponte, e puxo tamén en valor o seu deseño moderno é sostible, que busca tamén a integración na contorna.
Reapertura do tráfico
Os traballos de instalación da estrutura da pasarela motivaron o corte do tráfico desde o martes na ponte, a fin de desenvolver os traballos con seguridade e prevese que finalice neste venres 15.
Despois desta montaxe principal, quedan traballos na varanda, canalizacións, e o pavimento de madeira para completar a actuación. O proxecto inclúe ademais a dotación de iluminación da pasarela, para gañar seguridade, e a canalización de telecomunicacións. Prevese que os traballos estean rematados a finais de xuño ou comezos de xullo.