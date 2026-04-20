Manuel Pardo anima aos establecimientos comerciais a que adhiran á campaña Bono Comercio

Manuel Pardo sinalou que, atendendo ao éxito das anteriores convocatorias, a Xunta impulsará de novo neste 2026 os bonos Activa Comercio, de xeito coordinado co sector e cun crédito inicial de 5 M€, co fin de seguir incentivando a demanda comercial e axudando economicamente ás persoas consumidoras, ao tempo que se fomentan as compras nos establecementos comerciais retallistas participantes.
Nesta liña, explicou que a apertura do prazo de adhesión é un paso previo á activación dos bonos para a cidadanía, cuxos prazos se concretarán nas correspondentes convocatorias. Como en edicións anteriores, os bonos estarán dispoñibles en formato dixital a través da plataforma habilitada. www.bonosactivacomercio.gal.
Subliñou o representante do Goberno galego que no 2025, o Executivo autonómico destinou a esta iniciativa 5 M€ en descontos que propiciaron case 400.000 compras nos máis de 7.400 establecementos comercios adheridos de toda Galicia e mobilizaron arredor de 22,3 M€. Deste xeito, supéranse os 122 M€ en vendas xeradas desde 2021 grazas a esta acción que se consolidará este ano.
Finalmente, o delegado territorial enmarcou esta medida no Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, deseñado da man do sector co fin de seguir impulsando os máis de 32.000 establecementos comerciais que dan emprego a preto de 107.000 persoas en Galicia.