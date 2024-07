Luis Menor pon en valor o novo modelo de financiamento con 28 millóns de euros para os concellos

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, fixo balance do seu primeiro ano de goberno provincial, do que destacou como o fito máis importante o novo modelo de financiamento que, en dous exercicios (23-24) vén de achegar 28 millóns de euros ás entidades locais, “cifra nunca alcanzada e sobre todo con liberdade e autonomía de planificación para os concellos”.

Incidiu Luis Menor no aspecto económico sinalando que os orzamentos aprobáronse en tempo e forma, ademais de dúas modificacións de crédito, e en todos os casos con amplo consenso. “O compromiso de que a Deputación ten que ser o concello dos concellos cumpriuse”, subliñou.

Non só referiuse á cooperación local, senón que tamén apuntou á colaboración con entidades, capítulo no que destacou a apertura de novas liñas de axudas, como as destinadas para Protección Civil, Anpas de centros escolares; protectoras de animais; e os conservatorios de música.

Para o presidente da Deputación, este balance dun ano de goberno demostra “que somos coherentes e consecuentes” coa folla de ruta marcada ao comezo do mandato.

Diálogo e acordos

Nesa liña de traballo remarcou sentirse orgulloso de que “esta sexa unha corporación na que se dialoga e se chega a acordos, aínda que se discrepe”, citando expresamente o apoio do grupo provincial socialista, a través da súa abstención, ao Plan CooperOU, dotado neste ano con 17 millóns de euros e baseado en criterios homoxéneos de repartición.

En relación a este acordo, Luis Menor afirmou que “ogallá Ourense sexa un exemplo de ruptura coa polarización que vivimos na política nacional”, engadindo sentirse orgulloso de que “a Deputación non sexa un problema para ninguén e si unha axuda para moitos”.

Asegurou, ademais, que desde o goberno provincial manterá a firme defensa dos intereses de Ourense, sendo reivindicativo con todo o que sexa de xustiza para a provincia ante calquera administración.

Presenza no territorio.

Luis Menor tivo unha mención especial para Valdeorras, onde a institución provincial abriu o pasado ano unha delegación no espazo cedido pola Xunta de Galicia na Casa Grande de Viloira. A comarca, dixo, estivo moi presente na política da Deputación “cunha mensaxe de discriminación positiva”, falando cos alcaldes e representantes de todos os ámbitos da sociedade valdeorresa.

Unha presenza no territorio que Menor enfatizou destacando a participación da Presidencia e dos deputados do grupo de goberno en case 1.000 actividades, fosen propias da Deputación ou actos organizados por outras institucións ou entidades, 400 das cales corresponderon ao presidente. “Seguiremos esta liña porque o compromiso é estar no territorio”.

Durante a presentación do balance deste primeiro ano de goberno, o presidente provincial repasou as iniciativas desenvolvidas en áreas como o termalismo, “cunha intensa implicación pero no que aínda queda camiño por facer”.

Destacou tamén “o compromiso social da Deputación” con iniciativas en emprendemento, igualdade e pulo a construción e mellora de residencias para maiores, citando os recoñecementos recibidos por parte da Deputación en proxectos como a “Administración por Voz” ou para o II Plan de Igualdade da institución.