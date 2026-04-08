Luis Menor pon ó programa ExportOU como exemplo de “éxito de cooperación”

A Deputación de Ourense e a Confederación Empresarial de Ourense veñen de presentar o Plan ExportOU 2026, unha iniciativa que pretende orientar ao tecido empresarial na internacionalización, a dixitalización e a sustentabilidade das empresas ourensás.

Na súa intervención, Luis Menor puxo ao programa ExportOU como exemplo de “éxito de cooperación” entre a CEO a Deputación de Ourense, logo de poñer en marcha no 2017 este proxecto para apoiar e asesorar ao tecido empresarial ourensán.

Mostra do éxito que atesoura esta iniciativa é que no ano pasado, logrouse prestar, a través deste programa, case 300 servizos, apoiar a preto de 200 empresas e desenvolver 25 accións, “un impacto máis ca positivo que vén a reforzar o que xa sabemos: apoiar a aqueles que cren e crean no territorio é apostar polo futuro da provincia”, dixo Menor.

Así mesmo, o presidente da Deputación aproveitou a ocasión para reclamar a execución das infraestruturas na área empresarial de Ourense “imprescindible para o crecemento industrial da provincia” como son a execución da ampliación do Polígono de San Cibrao, as obras da nova depuradora “tan importante para estas zona industriais”, que se comprometa a estación de mercadorías, que se amplíe o Polígono do Pereiro e se poña en marcha o de Paderne de Allariz.

ExportOU 2026: un novo ciclo

O ExportOU 2026 inicia unha nova andaina co obxectivo de levar os recursos directamente ás empresas e ás comarcas reforzando así algo que desde a Deputación “temos moi presente nas nosas políticas de goberno: a cohesión territorial e a competitividade provincial”.

Neste sentido, o presidente da CEO, David Martínez, explicou que ExportOU 2026 reforza o seu papel para estar “ao carón das empresas, anticiparse aos desafíos e ofrecer solucións concretas que permitan minimizar riscos e aproveitar oportunidades nun entorno global inestable”.

O presidente provincial desexou que este novo ciclo do ExportOU, logo de nove anos de traxectoria exitosa, volva a ser unha “ferramenta útil, sostible e dixital para os nosos emprendedores”, ratificando a colaboración da Deputación nesta liña de traballo para “contribuír a crear un tecido económico provincial máis resiliente, innovador e preparado para os desafíos do futuro”.

A alcaldesa de San Cibrao das Viñas felicitou á CEO e á Deputación por esta colaboración e agradeceu a elección para realizar esta presentación nunha empresa dun dos polígonos máis grandes e punteiros de Galicia.

