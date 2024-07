Ingresa en cadea un veciño de Celanova por malos tratos e tráfico de drogas

Ingresou en cadea por orde do Xulgado de Celanova un veciño da localidade de 56 anos acusado dos presuntos delitos de violencia de xénero e tráfico de drogas.

Según informou a Garda civil o home foi detido tras ser denunciado pola sua parella por presuntos malos tratos o que levou a un rexistro nun clube de alterne da sua propiedade no que se incautaron 500 gramos de hachís, 250 gramos de cocaína con seis doses preparadas para a venta, co que os axentes deron por desartellado tamén un suposto punto de venta de droga nesta vila ourensá. A Garda Civil atopou no rexistro ademáis arredor de oitmil euros