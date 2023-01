Expourense presenta en FITUR as súas dúas Feiras Internacionais de Turismo para 2023

Expourense acudiu un ano máis a FITUR Madrid para presentar para Xantar e Termatalia, dúas das cinco feiras internacionais de turismo recoñecidas polo Goberno de España (xunto coa propia Fitur, Intur Valladolid e B-Travel Barcelona). Como é habitual, o stand de Turismo de Galicia acolleu ambas as presentacións que foron a cargo do director xerente de Expourense, Rogelio Martínez, que estivo acompañado por diferentes representantes implicados nos respectivos sectores da feira: turismo termal e enoturismo de Galicia, o resto. de España, Portugal, México, Arxentina e Uruguai, entre outros países.

Uruguai ten todo o necesario para posicionarse internacionalmente como un dos grandes destinos termais

Termatalia Uruguay

Termatalia presentou oficialmente a súa 21a edición, que tamén será a quinta que se celebra no estranxeiro, recuperando así a sede alterna entre Ourense (sede fixo cando se celebra en Europa) e un país americano. En Fitur Madrid desvelouse oficialmente esta tarde que a próxima edición de Termatalia celebrarase en Uruguai entre os días 4 e 6 de outubro de 2023. O director de Termatalia agradeceu o compromiso de Uruguai por converterse na sede desta cita internacional ineludible para profesionais do sector, na que participan de cada edición expositores e visitantes dunha trintena de países de Europa e Latinoamérica, principalmente. Así mesmo, indicou que “agardamos que Uruguai obteña os mesmos éxitos que as anteriores edicións celebradas en Perú, Arxentina, México e Brasil e cuxos organizadores aseguraron que a celebración de Termatalia no seu país marcou un antes e un despois no desenvolvemento e promoción de os seus recursos térmicos”.

Uruguai ten todo o necesario para posicionarse internacionalmente como un dos grandes destinos termais de América Latina porque as súas augas emanan do Sistema Acuífero Guaraní, un dos recursos hídricos máis importantes do planeta polo seu tamaño, calidade e temperatura das augas. Uruguai tamén integra unha gran rexión termal unida polo río Uruguai á provincia arxentina de Entre Ríos, un dos grandes referentes termais do país veciño (xunto con Santiago do Estero). Uruguai posúe abundantes augas termais, tanto doces como salgadas, situadas nos departamentos de Salto e Paysandú. Este país conta con seis grandes centros termais: Arapey, Daymán, Salto Grande, San Nicanor, Guaviyú e Almirón.

Termatalia Uruguay xirará arredor dos seus tres eixos principais da feira: formación, capital empresarial e relacional.

Presentación de Xantar en Fitur | onda cero

Xantar

Xantar, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico, presentou en FITUR a súa 24a edición que se celebrará entre os días 2 e 5 de novembro de 2023, servindo de punto de partida a un mes de festas, tradición e gastronomía na provincia de Ourense coa celebración do Mago. . Xantar seguirá sendo o gran escaparate de promoción da calidade enogastronómica galega e un exemplo de cooperación público-privada no que están implicadas as distintas administracións (local, provincial e autonómica) e as principais empresas galegas do sector agroalimentario e servizos.

O director de Xantar, Rogelio Martínez, estivo acompañado nesta presentación polo delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, e polo presidente da Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, Luis Pedro Martins, socio estratéxico. de Expourense no país veciño que facilita a participación masiva no salón de cámaras municipais do norte do país.

A gastronomía, segundo motivo polo que os turistas elixen Galicia, e o Camiño de Santiago son dous dos grandes atractivos para visitar a nosa comunidade. Xantar sitúase como un excelente lugar para combinar ambos, promovendo así a calidade do viño e a gastronomía a nivel internacional na Ruta Xacobea. O director de Xantar indicou que “o Xacobeo 21-22 foi un gran impulso para o turismo en Galicia e pechou con excelentes datos. Temos que aproveitar este tirón e seguir traballando para que Galicia se converta no obxectivo do peregrino, pero tamén no destino final do viaxeiro que busca o turismo activo, deportivo, cultural, familiar, sanitario e, por suposto, enogastronómico. Hai que seguir traballando neste sector xuntos, administracións e empresas para consolidar Galicia como un destino atractivo e seguro que ofrece todo o que o turista post-COVID busca e necesita”.

Xantar 2023 volverá á orixe e servirá de punto de encontro das máis de 300 festas gastronómicas de Galicia que poderán presentar e convidar ao público ás súas edicións para o ano seguinte. Destas festas xurdiu o termo “turismo gastronómico”, que conxuga produto e territorio, que é o que fai Xantar dende hai 24 anos. Produto, territorio e, tamén, calidade, xa que moitos dos protagonistas das festas galegas están recoñecidos con selos como a Denominación de Orixe ou a Indicación Xeográfica Protexida.

Renfe

Renfe ofrecerá un desconto do 10% en billetes AVE e Longa Distancia aos asistentes e expositores das actividades de promoción turística realizadas para congresos e convencións organizadas por Expourense que utilicen o tren como medio de transporte. Deste xeito, Renfe será o Tren Oficial das actividades incluídas no calendario feiral de Expourense.