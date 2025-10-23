Entrega dos premios da 9ª campaña da iniciativa "Merca no teu comercio" en Allariz

O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participou na entrega de premios da 9ª edición quincenal do programa Merca no teu comercio na provincia de Ourense, unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Comercio e que neste caso se desenvolveu en Allariz. Concretamente, no acto repartíronse 20 tarxetas prepago de 50 euros entre as persoas participantes, que poderán empregadas nos establecementos locais adheridos ata o vindeiro 31 de decembro.
Alén destacou o papel desta campaña como motor económico e social nas vilas rurais, especialmente en territorios cun menor asociacionismo, e sinalou que actuamente está en marcha a décima edición do proxecto no concello de Barbadás, que remata o vindeiro 30 de outubro.
Ademais, enmarcou o programa Merca no teu comerio no Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030 que busca fortalecer un sector comercial moderno, competitivo e preparado para responder ás novas tendencias de consumo, ao tempo que se recoñece o seu peso como xerador de emprego e riqueza e como elemento clave para a vertebración do territorio.